Roma, Pellegrini: «Ripartiamo a piccoli step per dare un segnale»

Il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini ha lanciato il suo messaggio per la ripresa degli allenamenti

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato a Sky Sport esprimendo la propria opinione sulla ripresa dei campionati. Ecco le sue dichiarazioni.

LA RIPRESA – «Riprendere il campionato, riprendere gli allenamenti è un modo per essere vicino ai tifosi, visto il momento difficile, si può dare l’opportunità di passare il tempo in maniera diversa. Naturalmente il calcio è la nostra professione e ci piacerebbe ripartire in sicurezza il prima possibile».

L’AIC – «Sta rappresentando la volontà di noi giocatori: cercare di ricominciare, mettendo un mattonino alla volta, vedendo cosa succede, ripartendo in sicurezza».

IL MESSAGGIO – «Anche il calcio deve ripartire, passando per piccoli step, ricominciando piano piano. Il primo step è quello di chiedere il permesso per rientrare nei nostri centri sportivi per fare allenamento».