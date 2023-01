Roma, Petrachi rivendica il suo operato: «Di quelli che hanno vinto la Conference, 7-8 li ho acquistati io»

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, ha parlato del momento del club giallorosso, rivendicando il suo operato

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, ha parlato al portale inglese Tribalfootball.com.

MIO FUTURO – «Non vorrei trovarmi di nuovo in una situazione come quella della Roma, e la mia intenzione è quella di trovare un progetto a lungo termine di tre anni che possa darmi la possibilità di fare qualcosa anche legato alla mia filosofia. Per esempio, se avessi avuto più tempo a disposizione alla Roma avrei fatto un buon lavoro perché eravamo sulla strada giusta. Della squadra della Roma che ha vinto la Conference League, 7-8 erano giocatori che ho acquistato quando ero direttore del club. Il mio desiderio è quello di iniziare con un club che mi permetta di lavorare a lungo termine e che mi dia la possibilità di costruire giorno per giorno».