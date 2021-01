Roma, provato lo scambio con il Real Madrid per Dzeko: i dettagli

Edin Dzeko al Real Madrid è stato uno scenario valutato dalla dirigenza giallorossa ma lo scambio con la squadra spagnola non è andato in porto

La Roma lavora alla tregua fra Paulo Fonseca edEdin Dzeko ma allo stesso tempo sta tastando il terreno alla ricerca di un possibile acquirente del centravanti bosniaco.

Tra le varie società contattate c’è stato anche il Real Madrid con cui è stato valutato lo scambio con Mariano Diaz. Il giocatore però, secondo Roberto Maida di Corriere dello Sport, non vuole lasciare Madrid e per questo motivo la trattativa non è proseguita.