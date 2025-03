Roma, senza coppe europee potrebbe essere necessario un sacrificio sul mercato: Svilar e un altro gli indiziati

Roma, decisiva la qualificazione alle coppe europee: senza sarà necessario fare dei sacrifici sul mercato. Ecco chi potrebbe partire

Nove partite per inseguire un sogno che, fino a pochi mesi fa, sembrava irraggiungibile. La Roma si gioca la qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale per stabilizzare i conti e mantenere i propri talenti. Come riportato da la Gazzetta dello Sport anche un posto in Europa League sarebbe prezioso, ma senza coppe la società potrebbe essere costretta a sacrificare alcuni pezzi pregiati, in particolare Mile Svilar ed Evan Ndicka.

La situazione finanziaria dei giallorossi, pur migliorata, resta complicata: l’ultimo bilancio ha registrato un passivo di 81,4 milioni, con un debito netto di oltre 500 milioni. Il rispetto del settlement agreement con la UEFA impone restrizioni sul mercato, rendendo necessario un equilibrio tra ambizioni sportive e sostenibilità economica. Svilar, corteggiato da Chelsea e Bayern Monaco, potrebbe rinnovare con un ingaggio triplicato, ma la Roma valuta anche una sua cessione per fare cassa. Ndicka, invece, interessa alla Premier e al Real Madrid e, con il suo stipendio elevato, potrebbe essere sacrificato per ottimizzare i conti. La qualificazione europea sarà decisiva per il futuro della squadra.