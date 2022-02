Roma, recupero Spinazzola: tempi ancora lunghi. La data del possibile rientro

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il terzino della Roma Spinazzola è ancora alle prese con l’infortunio della scorsa estate. Ecco quando potrebbe rientrare

Tempi di recupero dall’infortunio al tendine d’Achille più lunghi del previsto per Leonardo Spinazzola, che bramava di tornare in campo tra novembre e dicembre ma che si trova ancora a lavorare in solitudine. Nei giorni scorsi è stato visitato da Lampainen, il chirurgo che l’ha operato in estate, che avrebbe stimato le tempistiche del rientro in almeno un altro mese/mese e mezzo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Spinazzola dovrà attendere ancora un po’ prima di poter tornare ad allenarsi con la squadra e da quel momenti ci vorranno circa altri 30/45 giorni. È prevedibile, quindi, che il terzino della Nazionale rientri per aprile.