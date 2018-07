Roma: la società presenterà ricorso contro la decisione Uefa

Il club giallorosso ha comunicato che presenterà ricorso contro le sanzioni comminate dall’Uefa al presidente Pallotta e alla società.

La Roma presenterà ricorso contro la decisione dell’Uefa che ha condannato il presidente James Pallotta a tre mesi di sospensione e la società con 19 mila euro di multa. La sanzione della federazione europea nei confronti di Pallotta era arrivata a seguito delle dichiarazioni del patron della Roma al termine della semifinale di ritorno di Champions League Roma–Liverpool giocatasi il 2 maggio scorso. Il presidente al margine della gara aveva protestato contro le decisioni arbitrali, affermando che la mancanza del Var in Champions rendeva «tutto uno scherzo». Quella nei confronti del club capitolino era giunta per il lancio di petardi e per l’insufficiente organizzazione durante la gara di Champions.