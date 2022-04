Roma, rientro Spinazzola: il momento tanto atteso è arrivato

L’esterno della Roma Spinazzola potrebbe presto tornare in campo dopo aver ricevuto le prime convocazioni da Mourinho

Dopo aver riassaporato il sapore e l’atmosfera dello stadio, con Mourinho che lo ha più volte portato in panchina, per Leonardo Spinazzola sta per arrivare anche il momento di tornare a calcare il prato verde.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, le tante partite ravvicinate tra semifinale di Conference League e campionato costringerà l’allenatore della Roma ad attuare un massiccio turnover e in queste rotazione dovrebbe rientrare anche l’esterno infortunatosi a luglio scorso con la Nazionale. I primi minuti, dopo quasi un anno di assenza, per Spinazzola potrebbero già arrivare domani sera contro il Bologna.