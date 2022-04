Roma, c’è ottimismo per il rinnovo di Mkhitaryan: fissato l’appuntamento

Filtra ottimismo sul rinnovo di contratto di Mkhitaryan con la Roma: la società ha fissato un appuntamento con l’entourage

Henrikh Mkhitaryan è uno dei tasselli su cui la Roma e Mourinho vogliono continuare anche per la prossima stagione.

L’armeno ancora è in ballo con il rinnovo e Tiago Pinto ha fissato un appuntamento per la settimana prossima con l’entourage del giocatore. Filtra ottimismo sulla riuscita dell’acordo come riportato da Il Tempo.