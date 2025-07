Roma, per Rios il Palmeiras alza la posta, ma i giallorossi sono in prima fila: Massara vuole chiudere il prima possibile

Roma, nonostante la concorrenza i giallorossi sono in vantaggio per arrivare a Rios, Massara lavora per chiudere prima della prima amichevole

La Roma continua a spingere forte sul mercato per consegnare a Gasperini un centrocampo competitivo, e Richard Rios è in cima alla lista dei desideri. Il colombiano del Palmeiras è considerato il rinforzo ideale dallo stesso tecnico giallorosso, che spera di averlo a disposizione già per l’amichevole contro la Roma. Per questo Ricky Massara lavora a ritmo serrato per sbloccare una trattativa più complessa del previsto, come riportato dal Corriere dello Sport.

Il Palmeiras, infatti, sta sfruttando l’interesse di diversi club europei – tra cui Porto, Nottingham Forest e Inter – per alzare la posta. Quest’ultima, pur non avendo ancora formalizzato un’offerta, resta vigile. La Roma aveva mosso i primi passi in anticipo, ma ha perso tempo prezioso tra le scadenze finanziarie di fine giugno e i cambiamenti interni, permettendo agli altri pretendenti di avvicinarsi.

L’offerta attuale dei giallorossi si aggira intorno ai 25 milioni di euro complessivi, inclusa la rinuncia del 10% del cartellino da parte del giocatore e della sua famiglia, pari a circa 2,5 milioni. Una proposta importante, ma ancora non sufficiente: il club brasiliano vorrebbe arrivare almeno a 28 milioni, magari con bonus facilmente raggiungibili. La speranza di Massara è di chiudere prima del prossimo impegno del Palmeiras in campionato, previsto per giovedì.

Sempre in Brasile, la Roma tiene d’occhio anche Wesley del Flamengo. Il terzino, già vicino all’Atalanta un anno fa, ha dato il suo assenso al trasferimento nella Capitale, ma il club carioca ha diffuso una nota ufficiale per raffreddare le voci: «Non abbiamo bisogno di vendere e non subiremo pressioni dagli agenti». I 20 milioni messi sul tavolo non sono bastati. O si rilancia o si attende che sia il giocatore a forzare la mano.

Infine, per l’attacco si lavora su Evan Ferguson del Brighton: c’è intesa sul prestito con diritto di riscatto, ma si tratta ancora sulle cifre. I dettagli faranno la differenza.