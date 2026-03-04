Roma, che fine ha fatto Robinio Vaz!? Dentro al momento del nuovo acquisto, cosa non sta funzionando per il classe 2007

Roma, che fine ha fatto Robinio Vaz!? L’analisi della stagione del classe 2007, cosa non sta funzionando fino a questo momento

Che fine ha fatto Robinio Vaz? È la domanda che gran parte dell’ambiente Roma continua a farsi in questi giorni. Il resoconto del mese di febbraio è decisamente scarno: appena mezz’ora giocata in impegni ufficiali e ben 180 minuti consecutivi trascorsi mestamente in panchina durante le delicate sfide contro Cremonese e Juventus.

A complicare ulteriormente il quadro è arrivato anche un recente e plateale rimprovero da parte di Gian Piero Gasperini. Durante un test amichevole contro la Lodigiani, il mister non ha gradito l’atteggiamento in campo del ragazzo, accendendo inevitabilmente i riflettori su un giocatore finora rimasto confinato dietro le quinte.

Il primo arrivato del mercato invernale

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra tutti i rinforzi acquistati nel mercato di riparazione, il francese è quello che ha collezionato il minor minutaggio, nonostante sia stato il primo a sbarcare a Roma.

Era il 13 gennaio quando Vaz atterrava all’aeroporto di Ciampino, in tempo per assistere dal vivo alla sfida di Coppa Italia contro il Torino. In quel preciso momento, la trattativa per portare in giallorosso Donyell Malen era appena agli albori, Venturino militava ancora tra le file del Genoa, e l’acquisto di Bryan Zaragoza non figurava minimamente nei piani della dirigenza.

Il peso del cartellino: 25 milioni di aspettative

L’ambientamento di un diciottenne al suo primissimo trasferimento all’estero richiede fisiologicamente tempistiche dilatate e cure particolari. Gasperini ne è consapevole. Tuttavia, i 25 milioni di euro versati nelle casse del Marsiglia per prelevarlo rappresentano un esborso economico considerevole, che alza verticalmente l’asticella delle aspettative. È un macigno psicologico importante, un peso con il quale Vaz dovrà imparare a convivere il prima possibile per dimostrare il suo reale valore.