Roma, Rui Patricio: «Feyenoord? Dobbiamo continuare a giocare bene e a non prendere gol»

Rui Patricio, portiere della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club.

PAROLE – «È stata una grande partita per noi, una vittoria molto importante, dobbiamo continuare così. Ottavo clean sheet? È un lavoro di squadra, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare per non prendere gol e farne. Con il Feyenoord è una partita molto importante per noi, penso che dobbiamo essere preparati per quello che può succedere, ma dobbiamo continuare a giocare bene e a non prendere gol».