Roma, Rui Patricio: «Real Sociedad difficile, ma sarà una buona partita»

Rui Patricio, portiere della Roma, ha parlato ai canali del club in vista del match di oggi con la Real Sociedad.

LE PAROLE – «Sarà una partita buona per noi, con l’appoggio dei nostri tifosi faremo tutto per vincere. La Real Sociedad è una squadra difficila da affrontare, che gioca bene. Dobbiamo pensare a cosa fare. Prendiamo pochi gol grazie al lavoro della squadra, tutti insieme per vincere».