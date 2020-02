Roma, sale l’attesa per Friedkin. Si entra nel mese decisivo

Roma, i tifosi non fanno altro che aspettare il nuovo presidente. Febbraio il mese decisivo per vedere Friedkin al timone della società

I tifosi della Roma, all’unanimità, sono convinti. Serve una svolta importante per dare nuovamente lustro alla squadra giallorossa, ormai smarrita negli ultimi anni. E Dan Friedkin è l’uomo che potrebbe dare il cambio di passo, secondo i sostenitori giallorossi.

Si è da qualche giorno entrati in quello che dovrebbe essere il mese decisivo per il passaggio di proprietà della società capitolina. Entro la fine di febbraio l’americano dovrebbe rilevare Pallotta al timone del club, dopo il via vai tra gli Stati Uniti e Milano, luogo in cui si è formalizzato il tutto.