Le immagini del gol realizzato dai giallorossi contro i doriani. Roma-Sampdoria: gol di Cristante o di Juan Jesus? La decisione

Roma in vantaggio nel primo tempo sulla Sampdoria grazie al gol di Juan Jesus al 20′. Inizialmente c’erano stati dei dubbi sull’assegnazione del gol perché il colpo di testa di Bryan Cristante sembrava essere finito in porta senza altre deviazioni e perché i giocatori romanisti hanno festeggiato il centrocampista ex Atalanta. Il colpo di testa del centrocampista invece è stato deviato in porta dal suo compagno di squadra, Juan Jesus. Il brasiliano è tornato al gol dopo 5 anni e mezzo. Roma-Sampdoria 1-0: la Lega ha assegnato la rete al difensore della Roma e non al centrocampista.