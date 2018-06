Dalla Spagna confermano l’interesse della Roma per Mateo Kovacic del Real Madrid. Sul croato ci sarebbero anche Juventus e United

In questa prima fase la Roma condivide certamente con Inter e Juventus la corona di regina del mercato. I giallorossi hanno chiuso per l’arrivo di Javier Pastore del Paris Saint Germain, Bryan Cristante dall’Atalanta e del promettente Justin Kluivert dall’Ajax ma ci sarebbero altre trattative che corrono sottotraccia. Secondo quanto riporta l’edizione online di Tuttosport, la Roma attende una risposta del Sassuolo in merito a Domenico Berardi, vero e proprio pupillo del tecnico Eusebio Di Francesco, ma soprattutto ha messo nel mirino Mateo Kovavic, centrocampista del Real Madrid ed ex giocatore dell’Inter. La conferma arriva anche dalla Spagna e dal quotidiano Marca, che ha riportato l’indiscrezione lanciata da Cadena Cope. Il club di proprietà di James Pallotta per il croato dovrà però affrontare la concorrenza del Manchester United e della Juventus, che sta pensando di inserire Moise Kean nella trattativa per arrivare a De Ligt dell’Ajax.