Roma, senti Garcia: «Non c’è nessuna offerta per Depay» – VIDEO

Rudi Garcia ha parlato del futuro di Memphis Depay

Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Memphis Depay che piace a Barcellona e Roma.

«Sta bene, ha giocato due partite con la Nazionale. Ha fatto molto bene nella prima, la seconda invece non è andata per l’Olanda; l’Italia è stata superiore. Ma le ha giocate entrambe, ne aveva bisogno e va bene così. Non c’è alcun motivo perché non debba essere dei nostri a meno che non vada via, e non so nulla a riguardo. Credo che Juninho e il presidente siano stati chiari. Non è arrivata nessuna offerta per i giocatori di cui parlate».