Roma: si può fare a meno di Pellegrini?

Roma, si può fare a meno del capitano Lorenzo Pellegrini? Il centrocampista sarà assente domani contro il Betis

Niente lesioni muscolari per Lorenzo Pellegrini e la notizia non può che far felice i tifosi

giallorossi in vista dei prossimi – e tanti – impegni della squadra. Mourinho lo terrà a

riposo per la sfida di Europa League con il Betis, già decisiva nel percorso del girone.

Lecito porsi una domanda: la Roma di quest’anno può fare a meno di Pellegrini?

Ci riferiamo soprattutto a una dimensione nella quale il capitano romanista eccelle, una

tradizione che si rinnova di stagione in stagione e che anche in quella in corso lo vede

nettamente al di sopra dei suoi compagni: la produzione di assist. Ne ha confezionati 47 in

7 stagioni e da agosto in poi sono già 5, una quota che fa pensare che potrebbe superare

ogni record personale.



Il peso specifico di Pellegrini si fa sentire particolarmente sulle palle inattive. La punizione

che ha determinato i 3 punti di San Siro a firma Smalling va messa accanto al corner calciato sempre per il centrale inglese che ha realizzato il gol della vittoria in Roma-

Cremonese all’esordio all’Olimpico. Un altro asse centrocampista-centrale di difesa si è avuto nel timbro finale di Roma-Monza 3-0 con Ibanez, sempre da angolo. Ed anche in

Europa – per l’appunto – il capitano ha fatto da sponda alla conclusione di Dybala in

Roma-HJK e precedentemente nel delizioso pallone offerto a Shomurodov nella non felice trasferta sul campo del Ludogorets. Diventa perciò fondamentale che giovedì sera qualcun altro faccia le veci di Lorenzo, altrimenti qualche imbarazzo in una gara molto difficile

sarà più che possibile.