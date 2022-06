Roma, Stankovic: «Matic fondamentale per Mourinho, è un guerriero»

L’allenatore della Stella Rossa Stankovic ha parlato dell’arrivo alla Roma del connazionale Matic

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’arrivo alla Roma del connazionale Matic.

FIDUCIA MOURINHO – «Mourinho vuole di nuovo con se Matic perché per lui ha due doti fondamentali: affidabilità e lealtà. Significa che sa di potersi fidare di lui sia in campo che nello spogliatoio, che è una persona seria, con dei grandi valori e una bella famiglia che lo segue. E poi José sa bene che è un guerriero. Uno di quelli che piace a lui».

QUALITA – «Molto forte. Bravo nel primo passaggio per cominciare la manovra, rapido nell’intervenire sulle seconde palle, abile di testa. Poi, grazie al suo fisico, ottimo per proteggere la difesa. Lo ammetto, sono molto curioso di vedere come si adatterà nel calcio italiano, ma non ho dubbi che farà bene».

I SERBI – «La lealtà, appunto, e l’orgoglio. Non abbiamo paura di niente. Noi serbi scherziamo e ci chiamiamo zingari, perché saremmo a pronti a tutto pur di vincere. José adora questo tipo di giocatori. Vuole gente con le palle. Sono loro che quando giochi contro le grandi possono farti fare il salto di qualità, e Matic è uno di questi. Posso dirglielo? Giocare bene o male non conta. La partita, che sia stata bella o brutta, si dimentica, mentre il risultato resta. Certo, giocare bene aiuta a vincere, ma adesso che sono allenatore (alla Stella Rossa Belgrado) mi rendo conto meglio di certe dinamiche».

MATIC VS MILINKOVIC – «Sono molto amici, ma se Sergej resta alla Lazio, sarà una sfida da non perdere».