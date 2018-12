Scoppia l’ira di tifosi e ultras contro la dirigenza della Roma e in primis James Pallotta. Numerosi striscioni appesi in tutta la Capitale

Se già il clima a Roma non era dei migliori, la situazione non potrà che peggiorare. Nella notte sono apparsi nella capitale numerosi striscioni contro il presidente della società James Pallotta, primo responsabile nella mente dei tifosi del caos intorno ai giallorossi. «Pallotta vattene!» e «Pallotta go home!», i messaggi principali. Pochi risultati, brutte rimonte subite e il problema di non aver costruito una squadra all’altezza degli obiettivi: queste le principali recriminazioni degli ultras. La gara di domani contro il Genoa potrebbe essere un vero e proprio spartiacque, soprattutto per Eusebio Di Francesco, chiamato ad una vittoria convincente per scacciare gli spettri dell’esonero.

Clima pesantissimo nella Capitale. #Roma invasa da centinaia di striscioni con scritto "#Pallotta vattene". Domani aria di contestazione all'Olimpico contro il Genoa. E #DiFrancesco si gioca la panchina: in caso di sconfitta scalpita Paulo #Sousa con la regia di Franco #Baldini pic.twitter.com/2WOpaxJQqp — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 15, 2018