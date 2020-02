Roma, Veretout non preoccupa. Per il centrocampista nessun problema

Roma, le condizioni di Jordan Veretout non preoccupano. Il centrocampista sarà regolarmente a disposizione per la gara contro il Bologna

Nel secondo tempo della gara contro il Sassuolo Jordan Veretout ha chiesto il cambio a Fonseca per un “pizzico” muscolare, precisamente al flessore della coscia sinistra. Il problema, per fortuna del tecnico, non preoccupa.

Nessun ulteriore allarme quindi per il portoghese, che avrà regolarmente a disposizione il centrocampista francese nella gara di venerdì sera contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.