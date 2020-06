Roma, Vertonghen è il piano B di Smalling: la situazione

La Roma pensa a Jan Vertonghen come alternativa a Chris Smalling: il difensore belga si libererà dal Tottenham a parametro zero

La Roma non molla la presa su Jan Vertonghen, che si libererà dal Tottenham a parametro zero al termine della stagione dopo il mancato accordo sul rinnovo del contratto per un altro anno.

Il difensore belga non è la priorità dei giallorossi, ma l’alternativa a Chris Smalling. La Roma affonderà il colpo su Vertonghen solo se il Manchester United farà muro per il riscatto del centrale inglese.