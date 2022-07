Roma Zaniolo, prove di felicità: ora il rinnovo non è così lontano

Il colloquio con Pellegrini e la voglia di essere protagonista: Zaniolo può rinnovare con la Roma e dire di no alla Juve

Il futuro di Zaniolo potrebbe essere ancora alla Roma? Il Corriere dello Sport apre a una nuova ipotesi per il classe ’99.

Difficile per la Juve arrivare a un accordo con la Roma ed ecco che potrebbe anche restare in giallorosso con un nuovo contratto e una centralità nel progetto. L’ingaggio potrebbe salire fino a 4 milioni e nonostante il possibile arrivo di Dybala lui avrebbe il suo spazio in campo. Zaniolo, prove di felicità con la Roma… la Juve si allontana.