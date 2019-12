Roma, Zaniolo: «Sto bene qui, non vedo perché cambiare squadra»

Nicolò Zaniolo non ha intenzione di lasciare la Roma: ecco le parole del centrocampista giallorosso sul suo futuro

Nicolò Zaniolo, presente ad un evento organizzato nella parrocchia di Santa Maria Madre del Redentore, ha ammesso di non voler andar via da Roma. Ecco le dichiarazioni del giocatore, riportate da Tuttomercatoweb.com.

«Andare via? Ora come ora sto bene qui e non vedo perché cambiare. Sarei molto triste se dovessi lasciare Roma, perché è una città e una società che mi ha dato tanto. Ora non ci voglio pensare. Fonseca? È un grande mister, è diretto e dice le cose in faccia. È il mister giusto per noi».