Roma, Zappacosta: «Dopo otto mesi non era facile»

Davide Zappacosta ha analizzato il successo conquistato contro la Sampdoria: le dichiarazioni del terzino della Roma

Davide Zappacosta, terzino della Roma, ha commentato ai microfoni di Roma TV la vittoria ottenuta contro la Sampdoria.

RITORNO IN CAMPO – «Sensazioni forti, dopo otto mesi non era facile, non hai ritmi e tutto è diverso. Sono contento di essere tornato e di aver vinto la mia prima partita con i compagni e di aver portato tre punti a casa».

CRESCITA – «Abbiamo tanti ragazzi sul pezzo e concentrati che fanno bene quando entrano a gara in corso, soprattutto è importante ora che abbiamo i cinque cambi a disposizione dobbiamo sempre farci trovare pronti».

TIFOSI – «La cosa che ci dispiace di più è giocare senza tifosi, è una cosa molto amara. Tornare dopo otto mesi senza pubblico è difficile, avrebbero potuto darci qualcosa in più. Noi proveremo a dare tutto per ringraziarli».

PREPARAZIONE – «Abbiamo fatto un mini ritiro, abbiamo fatto gli stessi allenamenti di sempre. L’unica differenza è aver fatto un lungo stop a casa, lo staff ci ha aiutato molto. Abbiamo fatto un ottimo lavoro e spero che continui così nel migliore dei modi».