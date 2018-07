Nuovo colpo per il Genoa: è fatta per Luca Mazzitelli, arriva anche Romulo. Si prova a chiudere per Lisandro Lopez

Doppio colpo per il Genoa. Il club rossoblù ha raggiunto l’accordo con il Sassuolo per il trasferimento alla corte di Davide Ballardini del centrocampista Luca Mazzitelli. Il mediano classe ’95, scuola Roma, non ha mai trovato spazio con continuità nel Sassuolo, ma è stato un elemento prezioso per Di Francesco, Bucchi e Iachini. Il centrocampista lascia i neroverdi con la formula del prestito oneroso a 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Sistemato l’affare Mazzitelli, il Genoa lavora per chiudere anche un altro colpo: Romulo. Colpo a costo zero per il club rossoblù, un colpo praticamente confezionato. Restano da limare gli ultimi dettagli ma il giocatore brasiliano, abile a ricoprire diversi ruoli, è ormai da considerare un nuovo giocatore del Genoa.

Romulo Souza Orestes Caldeira, noto semplicemente come Rpmulo, è un calciatore brasiliano naturalizzato italiano, esterno destro classe 1987 proveniente dall’Hellas Verona. Il giocatore, capitano dei gialloblù, lascerà i veronesi liberandosi a costo zero grazie a una clausola inserita nel suo contratto che prevedeva la risoluzione dell’accordo in caso di retrocessione in Serie B. Il calciatore, abile a giocare da terzino destro, è stato sfruttato da Pecchia e dagli altri allenatori, praticamente in ogni zona del campo: Romulo può sfruttare le sue qualità in difesa ma può agire anche da mezz’ala e da esterno d’attacco. Un jolly tuttofare per Davide Ballardini che avrà a disposizione anche un abile rigorista. Il brasiliano, con dei trascorsi anche nella Fiorentina e nella Juventus, ha realizzato 17 gol nella sua carriera, 3 lo scorso anno, nella sfortunata stagione degli scaligeri (5 gli assist a referto). I rossoblù oggi proveranno a chiudere anche il discorso per Lisandro Lopez con il Benfica ma nel frattempo si godono i due nuovi colpi. Davide Ballardini e il Genoa pescano in Italia: ecco Mazzitelli e il jolly Romulo.