Romulo: «Tonali? Destinato a diventare uno dei migliori centrocampisti italiani»

Romulo ha parlato ai microfoni di Foot Mercato della sua stagione e di qualche compagno di squadra al Brescia

Romulo ha parlato a Foot Mercato della stagione con il Brescia e della ripartenza del campionato italiano. Queste le parole del centrocampista.

RIPARTENZA – «Pian piano tutto sta tornando alla normalità: restare a casa non è stato facile, soprattutto per tanti amici che hanno sofferto in prima persona la crisi economica. E spero che il calcio riprenda presto il suo posto nella società. La ripresa? Molti giocatori vogliono riprendere, il paese deve riprendere la sua vita normale, il calcio è uno di questi parametri. Altri giocatori hanno paura di essere infettati e di portarselo a casa. Ma penso che la maggioranza voglia riprendere come hanno fatto tutte le altre attività».

TONALI – «E’ giovane ma maturo, ha una personalità sconfinata. Ha qualità sopra la media, se continuerà così diventerà uno dei migliori centrocampisti italiani».

MILINKOVIC-SAVIC – «E’ un crack, è uno dei più completi che abbia mai visto. E’ forte tecnicamente, tatticamente, fisicamente, gioca con due piedi, tira forte, sa giostrare il pallone, è forte di testa, marca, passa. E’ completo. Marusic? Gioca nella mia posizione, mi piace molto come calciatore. Siamo stati in competizione per il posto ma non posso che parlarne bene, è anche lui un super giocatore».