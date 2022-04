Ronaldinho: «Sono un grande tifoso del Milan. Ibra? A 40 anni fa ancora bene»

L’ex fuoriclasse brasiliano Ronaldinho ha parlato del Milan e della lotta scudetto che vede i rossoneri avanti

Ronaldinho Gaucho, ex calciatore di Milan e Barcellona, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della lotta scudetto che vede i rossoneri avanti a tutti.

DIFFERENZE TRA SUO MILAN E MILAN DI OGGI – «È vero, il Milan dove giocavo io aveva tantissimi grandi giocatori, ma ce n’è qualcuno anche in questo. Quello che prevale però oggi è il concetto di squadra, che si esalta in una grande organizzazione tattica. Per questo come noi allora riescono a fare un gran lavoro».

SCUDETTO – «Magari aspettiamo che sia matematico per dirlo. Quel che è certo è che sono rimasto un grande tifoso del Milan e seguo sempre con attenzione il campionato italiano. Ma penso che per il Milan possa essere l’anno giusto».

IBRAHOMOVIC – «Zlatan è un mio grande amico, ma nonostante abbia quarant’anni sta facendo bene e fa bene al Milan. Vincere un altro scudetto alla sua età sarebbe bellissimo sia per lui che per il club».

SUO PROGETTO FOOTSIDER – «Quando ho iniziato c’erano giocatori ben più forti di me, ma che non hanno avuto la giusta opportunità o non l’hanno saputa sfruttare. Per questo credo in questo progetto che mette in contatto chi sogna di diventare calciatore ed i club. È importante dar loro una seconda chance».

