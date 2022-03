La sorella di Cristiano Ronaldo smentisce Rangnick sull’assenza del portoghese nel derby di Manchester

L’assenza di Cristiano Ronaldo nel derby contro il Manchester City, ha fatto discutere particolarmente. A fine gara Ralf Rangnick, ha confermato che il portoghese ha saltato la sfida per un problema ai flessori dell’anca. Versione che però è stata smentita dalla sorella dell’attaccante Katia Aveiro, che ha messo like ad un post che diceva:

«Cristiano Ronaldo non è infortunato e non è malato. È al 100%. Buongiorno a tutti voi che, come me, siete tristi perché Rangnick ha deciso di rovinarvi la domenica tenendo CR7 fuori da un big match del genere per semplici ragioni tattiche”. »