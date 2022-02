Ascolta la versione audio dell'articolo

Ronaldo e Rangnick separati in casa: il tecnico accusa l’attaccante degli scarsi risultati, mentre portoghese attacca il tecnico

Come riposta AS, una nuova tempesta sta per abbattersi in casa Manchester United con protagonisti il tecnico dei Red Devils, Ralf Rangnick, e Cristiano Ronaldo.

Il club dei Red Devils sta vivendo una crisi di scarsi risultati: sesto posto in classifica e rincorsa Champions League parzialmente compromessa. Cristiano Ronaldo ritiene che il tecnico tedesco non abbia il livello per guidare la squadra. Inoltre Rangnick ha criticato l’efficienza realizzativa del portoghese e queste parole non hanno fatto che aumentare la rabbia dell’attaccante nei confronti del suo allenatore.