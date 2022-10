Ronaldo Napoli (Sun), possibile ritorno di fiamma? CR7 non chiude

Ronaldo Napoli, possibile ritorno di fiamma tra le due parti? CR7 non avrebbe chiuso al ritorno in Italia

Come riferito dal Sun, tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United è ormai finita e a gennaio il portoghese potrebbe cambiare casacca, con la Serie A tra le sue destinazioni preferite.

In prima fila ci sarebbe sempre il Napoli, il cui interesse nei confronti del lusitano non è mai scemato. Possibile che i partenopei provino a regalarsi il grande colpo in ottica scudetto.