Ronaldo PSG: ora Leonardo rischia il posto. Il retroscena

Ronaldo PSG: possibile intreccio di calciomercato con Mbappé. La stella francese avrebbe chiesto il licenziamento di Leonardo

L’approdo di Messi al PSG ha infiammato nuovamente rumors e indiscrezioni di calciomercato sul futuro di Mbappé. La stella francese è in scadenza di contratto nel 2022 e corteggiata dal Real Madrid.

Secondo RMC Sport, Mbappé avrebbe posto una condizione per il suo rinnovo con il Paris Saint-Germain, ovvero il licenziamento di Leonardo. Un’indiscrezione che riguarda indirettamente anche Cristiano Ronaldo: in mattinata è infatti circolata la clamorosa notizia di un possibile trasferimento del portoghese al fianco di Messi in caso di addio di Mbappé.