Ronaldo, senti Albiol: «In Italia non farà 40 gol»

Raul Albiol mette in guardia Cristiano Ronaldo, ancora a secco di goal in stagione: «In Italia è un calcio differente da quello spagnolo»

Forse è la notizia più clamorosa di queste prime tre giornate di campionato. Cristiano Ronaldo ancora a secco di gol in Italia. E dai diretti avversari, non arrivano certo parole di incoraggiamento. Intervistato da “Radio Marca”, il difensore centrale Raul Albiol ha mandato un chiaro messaggio al portoghese: «Sarà difficile fare 40 goal, è un calcio differente da quello spagnolo». Secondo Albiol, comunque, il passaggio di Ronaldo alla Juve è stato molto utile: «E‘ stato un boom per la Serie A, ora c’è molto più interesse per il nostro campionato». Il centrale del Napoli è tornato in Nazionale dopo 3 anni di assenza: «Dopo tanto è normale non aspettarsi la chiamata, devi essere sempre pronto, quando arriva l’opportunità bisogna approfittarne».