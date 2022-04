Rudiger ha scelto il prossimo club: il tedesco si offre al Real Madrid

Su Rudiger nuove conferme dalla Spagna per il futuro del difensore tedesco. Il giocatore si sarebbe offerto al Real Madrid

Antonio Rudiger sceglie il proprio futuro. Il difensore, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà con il Chelsea e ha già le idee chiare su quale dovrà essere la sua prossima squadra.

Come riferito da Marca, il giocatore stesso si sarebbe offerto al Real Madrid, che non avrebbe tanti problemi ad accontentare le alte richieste economiche: 55 milioni per quattro anni.