Rugani, l’agente: «Rinnovo? Non c’è troppo da aspettare»

Il difensore della Juventus, Daniele Rugani, potrebbe rinnovare il contratto. L’agente del bianconero lancia un messaggio

Daniele Rugani ha il contratto in scadenza nel 2021. Il suo prolungamento non è una priorità della società bianconera ma presto dovrà affrontare l’argomento con l’agente Davide Torchia che ha parlato a RMC Sport Live Show, raccontando la situazione che riguarda il suo assistito. In estate la Juventus ha rifiutato un’offerta molto importante da parte del Chelsea (si parla di più di 40 milioni di euro) e ora il difensore, che ha visto il campo con il contagocce, attende una ‘ricompensa’ (per lui era pronto un contratto da 4 milioni di euro a stagione).

Queste le parole dell’agente Torchia: «Il contratto di Daniele scadrà nel 2021. In estate c’è stata una richiesta importante dal Chelsea. La Juventus ha valutato la proposta ma il calciatore non ha mai chiesto di andare via, non ha mai chiesto di lasciare la Juventus. Il suo obiettivo era quello di conquistarsi un posto tra i titolari. La Juve ha creduto nel giocatore e sicuramente affronteremo la questione rinnovo: non c’è urgenza ma neanche troppo da aspettare». Insomma, il messaggio è chiaro: Rugani attende il rinnovo dalla Juventus, i tempi sembrano essere maturi.