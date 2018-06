Il difensore della Juventus, Daniele Rugani, potrebbe andare via. Incontro in corso tra l’agente e Paratici: si parla di una cessione al Chelsea

Daniele Rugani lascia la Juventus? Il difensore centrale classe ’94 ha vissuto una stagione tra luci e ombre. Quella appena conclusa sarebbe potuta essere la stagione della consacrazione, specie dopo l’addio di Leonardo Bonucci, ma il difensore non ha trovato spazio con continuità. Allegri lo ha schierato 26 volte ma nei match decisivi ha fatto altre scelte. Il difensore italiano potrebbe prendere in considerazione l’idea di andare via. La Juventus sta provando a cedere alcuni elementi in esubero, come ad esempio Stefano Sturaro, ma anche alcuni giovani come Mandragora e Kean, e potrebbe lasciar andare anche Rugani.

L’ex difensore dell’Empoli è nel mirino del Chelsea. Il club inglese potrebbe essere allenato da Maurizio Sarri e rappresenta la prima scelta del tecnico toscano per rinforzare la difesa. Come riferito da Sportitalia, in questo momento, a Palazzo Parigi, è in corso un incontro con Davide Torchia, agente del difensore centrale, e il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici. Si parlerà del possibile trasferimento al Chelsea del difensore centrale. La Juve chiede 30 milioni di euro e il Chelsea potrebbe mettere sul piatto tale somma.