Rui Patricio-Napoli: ci siamo. Ds Sporting: «Tutto fatto»

Il portiere dello Sporting Lisbona, Rui Patricio, si avvicina sempre di più al Napoli. La conferma arriva dal ds dei portoghesi

Il Napoli avrà un nuovo portiere dopo Pepe Reina e tutte le strade sembrano portare a Rui Patricio. Il portiere dello Sporting Lisbona è l’indiziato numero uno a prendere il posto del portiere spagnolo, promesso sposo del Milan. Il portiere classe 1988 è vicinissimo alla firma con il Napoli. L’intesa tra le parti è già stata raggiunta, bisogna limare, come si dice in questi casi, gli ultimi dettagli. C’è fiducia in casa Napoli, prima di preparare l’affondo definitivo però si attende che si risolva la situazione presidenziale del club portoghese.

Intanto, il direttore sportivo dello Sporting, Augusto Inacio, ha confermato lo stato avanzato della trattativa tra Sporting Lisbona e Napoli per il trasferimento del portiere portoghese alla corte di Carlo Ancelotti. Così Inacio a RTP3: «Quando sono arrivato era già tutto fatto per il trasferimento di Rui Patricio al Napoli. Esiste una trattativa ben avviata e tutto lascia credere che arriverà la fumata bianca. Ad oggi il Napoli è il club più vicino all’acquisto del portiere. Ho avuto buone sensazioni dai giocatori dopo un primo colloquio telefonico. Sulla stampa si dice che le cose non stiano andando bene ma non è così».