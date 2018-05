Rui Patricio-Napoli: c’è l’accordo

Il portiere del Napoli, Rui Patricio, è nel mirino degli azzurri per il dopo Pepe Reina. Le ultimissime notizie

Pepe Reina saluta il Napoli: il portiere azzurro ha deciso di offrire una cena ai suoi compagni di squadra per salutarli dopo tanti anni vissuti in maglia azzurra. Il saluto di Reina ai tifosi potrebbe invece già avvenire domenica in occasione della gara contro il Torino perché nelle ultime due gare potrebbe lasciare il posto a Sepe, molto naturalmente dipenderà dall’andamento della prossima gara. Il Napoli si è giù tutelato e ha in pugno Rui Patricio.

Secondo Diario De Noticias, dopo il blitz di De Laurentiis in Portogallo, è arrivato l’accordo tra il club azzurro e il portiere portoghese in rotta con la società. Intesa da 2 milioni di euro a stagione. Ora c’è da convincere lo Sporting, che ha abbassato le pretese e ora chiedo 20 milioni e non più 25 ma il Napoli è ancora fermo a 13 milioni. La trattativa va avanti e nei prossimi giorni potrebbe sbloccarsi.