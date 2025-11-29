Runjaic pre Parma Udinese: «Mi aspetto una partita combattuta. Sulla mia squadra dico questo»

Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha voluto parlare così ai microfoni di DAZN in vista della gara contro il Parma

Nel giorno della sfida che attende la sua squadra, Runjaic ha trasmesso un messaggio diretto e senza fronzoli: l’Udinese deve affrontare l’impegno con serietà, coraggio e determinazione. Il tecnico bianconero ha sottolineato come l’approccio mentale sarà decisivo per ottenere un risultato importante: «Mi aspetto una gara seria, giocata con coraggio e determinazione», ha ribadito, evidenziando quanto la prestazione odierna rappresenti un passaggio significativo nel percorso di crescita del gruppo.

Runjaic sa che l’Udinese ha bisogno di consolidare ciò che di buono ha mostrato nelle ultime uscite, pur tra alti e bassi. La squadra ha dato segnali positivi in termini di gioco, aggressività e organizzazione, ma l’allenatore pretende più continuità, soprattutto nei momenti chiave della partita. Per questo insiste sulla necessità di scendere in campo da squadra vera, pronta a reagire, a restare compatta e a lottare su ogni pallone.

La partita di oggi diventa quindi un banco di prova importante per l’Udinese di Runjaic, che vuole vedere una squadra capace di imporsi sul piano mentale prima ancora che su quello tecnico. Il mister chiede personalità, capacità di soffrire quando serve e di colpire nei momenti giusti. La determinazione deve essere la base di tutto: solo così l’Udinese potrà trasformare il buon lavoro svolto durante la settimana in punti concreti.

Runjaic ha anche evidenziato come la squadra stia crescendo nella comprensione dei meccanismi richiesti, ma è convinto che margini di miglioramento ce ne siano ancora molti. L’obiettivo è presentarsi oggi con il giusto spirito: coraggiosi, concentrati, pronti a dare tutto.

Per il tecnico, la chiave sarà una prestazione collettiva, fatta di sacrificio, lucidità e carattere. L’Udinese “di oggi”, più che mai, dovrà dimostrare quanto vale.

