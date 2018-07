Russia-Croazia, quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018: le info per vedere la partita in diretta tv e in streaming, probabili formazioni, precedenti e curiosità

Russia-Croazia chiude il quadro dei quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. Le due Nazionali si affrontano sabato 7 luglio alle ore 20 allo Stadio Olimpico Fišt di Sochi. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento dopo aver superato gli ottavi di finale passando per la lotteria dei calci di rigore; i russi padroni di casa hanno eliminato la più accreditata Spagna, mentre i croati hanno avuto la meglio dagli undici metri sulla Danimarca. Adesso, obiettivo semifinale per le selezioni guidate rispettivamente da Stanislav Cherchesov e Zlatko Dalić: chi avrà meglio nella sfida di Sochi si giocherà l’accesso alla finale del torneo con la vincente di Svezia-Inghilterra.

Russia-Croazia verrà trasmessa in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Canale 5 e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD), qui con l’irriverente commento della Gialappa’s Band. La gara potrà essere seguita anche in streaming su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset. Gli aggiornamenti di Russia-Croazia saranno fruibili anche in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Russia-Croazia, probabili formazioni

QUI RUSSIA – Il ct Cherchesov potrebbe riproporre il 3-4-2-1 già visto contro la Spagna ma con qualche variazione. Tra i pali è inamovibile il capitano Igor Akinfeev; in linea di difesa, probabile spazio a Fernandes, Kutepov e Ignashevich. A centrocampo sono pronti Smolnikov, Kuzyaev, Zobnin e Granat (al posto del titolare Zhirkov, difficilmente recuperabile). In avanti, Cheryshev dovrebbe tornare con Golovin a supportare la punta centrale Dzyuba.

QUI CROAZIA – Il ct Dalić va verso la conferma dell”11′ visto contro la Danimarca. Così, croati in campo con Subasic tra i pali, Vrsaljko, Lovren, Vida e Strinic in linea di difesa; a centrocampo ecco Brozovic in cabina di regia e, da destra a sinistra, Rebic, Modric, Rakitic e Perisic. Mario Mandzukic unica punta.

RUSSIA (3-4-2-1): Akinfeev; Fernandes, Kutepov, Sergei Ignashevich; Smolnikov, Kuzyaev, Zobnin, Zhirkov; Golovin, Cheryshev; Dzyuba.

CROAZIA (4-1-4-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic; Rebic, Modric, Rakitic, Perisic; Mandzukic.

Russia-Croazia, curiosità e statistiche

I precedenti tra Russia e Croazia sono 3: bilancio di due pareggi e una vittoria croata, arrivata nell’ultima confronto tra le due squadre (1-3 in amichevole nel novembre 2015).

e sono 3: bilancio di due pareggi e una vittoria croata, arrivata nell’ultima confronto tra le due squadre (1-3 in amichevole nel novembre 2015). La Nazionale russa, dal dissolvimento dell’Unione Sovietica, sta disputando il suo quarto Mondiale . Nei precedenti tre (1994, 2002, 2014), la Russia si è sempre fermata al primo turno.

. Nei precedenti tre (1994, 2002, 2014), la si è sempre fermata al primo turno. La Croazia sta disputando la sua quinta Coppa del Mondo : la prima fu giocata nel 1998 in Francia dove i croati ottennero il terzo posto (miglior risultato di sempre); nelle edizioni del 2002, 2006 e 2014 la Nazionale croata si è sempre fermata alla fase a gironi.

sta disputando la sua quinta : la prima fu giocata nel 1998 in Francia dove i croati ottennero il terzo posto (miglior risultato di sempre); nelle edizioni del 2002, 2006 e 2014 la Nazionale croata si è sempre fermata alla fase a gironi. La Nazionale croata, nella fase finale dei Mondiali, affronta per la terza volta la selezione ospitante; nei due precedenti, altrettante sconfitte per i croati: nel 1998, 2-1 in semifinale contro la Francia e, nel 2014, 3-1 subito dal Brasile nella gara inaugurale del torneo.

Russia-Croazia, l’arbitro della partita

Russia-Croazia, gara valida per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, sarà diretta dall’arbitro brasiliano Sandro Ricci. Classe 1974, nell’attuale torneo ha già diretto le partite della fase a gironi Croazia-Nigeria (2-0) e Danimarca-Francia (0-0). Ricci è alla prima direzione di gara della Russia, mentre si appresta ad arbitrare per la seconda volta la Nazionale croata.