Sabatini senza mezzi termini: «Cancelo alla Juve? Allora mi incazzo»

Il direttore sportivo ex Inter, Walter Sabatini, ha parlato del possibile passaggio di Cancelo alla Juve e del mercato dei giovani

«Cancelo alla Juventus? Allora mi incazzo». Esordisce così Walter Sabatini, ex coordinatore dell’area tecnica di Suning Sports Group. L’ormai ex uomo mercato nerazzurro ha parlato del possibile passaggio di Joao Cancelo alla Juventus (il giocatore non è stato riscattato dai nerazzurri che continuano a sperare in uno sconto del Valencia ma nel frattempo sul giocatore si sono fiondate Juventus e Wolverhampton). WS ha parlato anche del settore giovanile nerazzurro. La Primavera ieri ha vinto per la seconda volta consecutiva il campionato di categoria e Sabatini si è detto contento per i successi dei giovani talenti nerazzurri.

Ecco le parole dell’ex Inter: «Complimenti a questo tecnico che ribadisce tutti gli anni risultati, comportamenti – dice a fcinter1908 – E’ veramente un patrimonio per l’azienda, per l’Inter, per Suning. Sono felicissimo per i ragazzi, anche perché questi successi non sono fine a se stessi ma producono ricchezza perché i giocatori che vincono sono appetiti sul mercato. L’Inter ha bisogno di fare degli incassi, quindi complimenti ai ragazzi, complimenti a Samaden, a Vecchi, ad Ausilio, a tutte le persone dell’Inter che hanno contribuito a questo successo. Mi fa veramente piacere. Non so dove andranno ma costituiscono una ricchezza per la società».