Sacchi: «Inter squadra passiva. Il mio consiglio a Inzaghi»

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha rilasciato due dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in cui analizza Bologna-Inter. Le sue parole:

BOLOGNA INTER – «Partita molto interessante e, credo, bellissima. Si affrontano due squadre in forma guidate da due allenatori che, con stili diversi, si stanno imponendo all’attenzione del pubblico. Bisognerà stare con gli occhi incollati al campo, perché può succedere di tutto. Voglio vedere se l’Inter continuerà a mostrare i progressi evidenziati nell’ultima parte della stagione. In particolare mi aspetto che giochi un calcio offensivo e aggressivo. Non so però quali siano le idee di Inzaghi: magari lui sceglie di attaccare con le ripartenze. È per questo motivo che mi interessa questa sfida».

CONSIGLIO AD INZAGHI – «Io direi di pressare a tutto campo e di togliere il fiato ai ragazzi del Bologna. In questo modo sarebbero costretti a giocare a ritmi e velocità che non sono ancora nelle loro corde, e così potrebbero andare in difficoltà. Ma ripeto, l’allenatore dell’Inter è Inzaghi, che sta facendo benissimo, e tocca a lui scegliere lo stile che vuole imporre».

EVOLUZIONE INTER – «Hanno fatto notevoli progressi, adesso l’Inter è una squadra che si muove compatta, tutti si aiutano e accennano anche all’azione di pressing, e poi in contropiede è un gruppo micidiale. Ora l’obiettivo dev’essere quello di giocare un calcio da protagonista, soprattutto in funzione della Champions League. Quindi muoversi senza palla, attaccare gli spazi, pressare, palleggiare velocemente, raddoppiare le marcature. Questa è una squadra passiva».

