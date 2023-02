Sacchi: «Monza nuova Atalanta? Il loro calcio è brillante, ma…»

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale, sulla stagione del Monza in Serie A

Arrigo Sacchi ha analizzato a La Gazzetta dello Sport l’impatto di Raffaele Palladino sulla panchina del Monza.

PAROLE – «Mi sembra che Palladino abbia dato un gioco chiaro, fa un calcio brillante, c’è entusiasmo e ha saputo rigenerare giocatori che, in precedenza, non avevano espresso tutte le loro potenzialità. Non possiamo ancora paragonare il Monza all’Atalanta, però vedo impegno, vedo idee e vedo divertimento. A guidare questa squadra è sempre il gioco, elemento che, lo ripeto sempre, non s’infortuna mai. Direi che il Monza è sulla strada giusta».