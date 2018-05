Mohamed Salah, alla vigilia della finale di Champions League, ha raccontato la sua carriera, dalla Roma al Liverpool passando per la notte di Kiev

La crescita esponenziale di Salah nell’ultimo anno, ha spinto l’egiziano a prendersi le prime pagine dei giornali e le homepage dei siti. Tant’è vero che quello della Uefa ha intervistato Momo a 24 ore dalla partita più importante della sua vita: «Non so cosa dire esattamente, ma vincere la Champions League è diverso. Un’impresa eccezionale. Giocare in finale è un sogno che diventa realtà. Tutti sono entusiasti in città e nel club. Ricordo due anni fa quando tornando in Egitto guardai la finale e vidi l’atmosfera che si respirava».

Quindi rivolge un pensiero al Real Madrid: «È il club che ha vinto la coppa più volte di tutti. L’hanno vinta tre volte negli ultimi quattro anni pertanto hanno molta esperienza. Questa però è una partita secca quindi dovremo solo concentrarci e non pensare a nulla del passato. Quando scendi in campo, si gioca in 11 contro 11». Ed un altro alla Roma: «Ho giocato due anni a Roma e ho disputato due grandi stagioni, tanto che tutti mi dicevano di rimanere. Io, però, avevo in mente di andare in Inghilterra ed avere successo lì».