Salah, le parole di Roy Keane sul suo futuro: dove dovrebbe andare

L’ex calciatore del Manchester United consiglia Salah su dove proseguire la sua carriera: ecco cosa ha detto Keane

Roy Keane è intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK ha parlato del futuro di Salah, in scadenza con il Liverpool e interesse di mercato della Juve

LA DICHIARAZIONE – «Salah potrebbe anche pensare a una nuova esperienza di vita, non dobbiamo credere che si tratti solo di una questione di soldi, anzi direi tutt’altro. Ha già giocato all’estero prima di arrivare al Liverpool e magari vuole riprovarci in un altro paese. Penso che la Spagna sarebbe la migliore opzione per lui»