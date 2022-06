Salah Liverpool, in Inghilterra sicuri: addio a zero tra un anno

In Inghilterra sono sicuri: Momo Salah lascerà il Liverpool tra un anno a costo zero alla scadenza del suo contratto

Momo Salah e il Liverpool potrebbero dirsi addio tra un anno e senza che i Reds incassino milioni dalla sua cessione. In Inghilterra, infatti, sarebbero sicuri di una cosa. Come riportato dal Mirror, l’egiziano dovrebbe arrivare alla fine del suo contratto con il club inglese e poi dire addio a zero.

Un’altra stagione sola quindi per Salah con il Liverpool, prima della partenza a giugno 2023.