Salah-Ramadan, niente digiuno per Real-Liverpool. E la famiglia…

Mohamed Salah, attesissimo in Real-Liverpool finale di Champions League, in deroga alle prescrizioni del Ramadan. E dall’Egitto: «La famiglia sacrificherà tre vitelli»

Mancano poco meno di due ore al fischio d’inizio di Real Madrid-Liverpool, finale di Champions League 2017/2018 a Kiev. I due protagonisti attesi sono Cristiano Ronaldo per le merengues e Mohamed Salah per i Reds allenati da Klopp. Sin dal momento dell’approdo in finale i tanti tifosi del Liverpool erano preoccupati per la data della finale, che cascava a pennello durante la stagione del Ramadan per i propri calciatori di fede musulmana. Secondo i precetti religiosi osservati, infatti, i fedeli possono bere e mangiare solamente prima dell’alba e dopo il tramonto, digiunando in questo lungo periodo di tempo diurno.

In deroga a questo principio, secondo quanto riportano diversi quotidiani egiziani Salah non digiunerà per il Ramadan quest’oggi nonostante la religione dell’ex Roma. Lo ha confermato alla radio Cadena Ser il preparatore atletico del Liverpool, Ruben Pons: «Eravamo a Marbella e il nutrizionista ha stilato un piano alimentare. Il giorno della finale e quello della vigilia non digiunerà». Altra curiosità, tutta da verificare: il quotidiano egiziano Al Masry al Youm, rilanciato anche dagli iberici di Sport, afferma che la famiglia di Salah farà un sacrificio e macellerà tre vitelli per conto di Salah, una sorta di ‘benedizione’ in linea con la tradizione familiare del calciatore dei Reds.