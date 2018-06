Salcedo all’Inter, Emmers e Radu al Genoa: incontro in corso

Incontro di calciomercato nella sede dell’Inter tra i nerazzurri e il Genoa. In ballo Emmers, Radu e Salcedo

Il Genoa accelera per Xian Emmers e Ionut Radu. Il primo è un centrocampista classe 1999, il secondo è un portiere classe ’97 ed è reduce dall’esperienza in Serie B con l’Avellino. Entrambi sono di proprietà dell’Inter ed entrambi sono stati messi sul mercato dalla dirigenza nerazzurra per raggiungere circa 40-45 milioni di euro di plusvalenze. L’Inter, per il secondo anno consecutivo, cederà dei giovani talenti, mantenendo il diritto di riacquisto, la cosiddetta recompra, e questo potrebbe accadere anche per Emmers e Radu. Nell’affare però potrebbe rientrare un altro giovane talento: Eddy Salcedo.

L’attaccante classe 2001 di proprietà del Genoa era finito nel mirino dei nerazzurri già un anno fa. L’Inter sta per ingaggiare Salcedo in coppia con Pellegri ma ha interrotto l’affare a causa del Fair Play Finanziario. Quest’anno i nerazzurri potrebbero concludere l’affare per il 16enne italo-colombiano (Pellegri è stato venduto a gennaio al Monaco), inserendo nell’accordo anche Xian Emmers e Ionut Radu, pronti ad andare sotto la Lanterna. Tripla operazione di calciomercato tra Inter e Genoa. Incontro in corso, presso la sede dei nerazzurri. Le prossime ore potrebbero essere decisive per la tripla operazione di mercato tra Inter e Genoa.