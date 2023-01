Salernitana, ag. Sepe: «Nicola? Solo un discreto allenatore»

Le parole di Mario Giuffredi, agente di Sepe e Kastanos, sul lavoro di Davide Nicola sulla panchina della Salernitana

Mario Giuffredi, agente di Sepe e Kastanos, è intervenuto a SudTv per parlare della situazione legata a Davide Nicola e la Salernitana.

PAROLE – «Nicola non doveva essere confermato la scorsa stagione.

Bisogna ricordarsi che si è salvato grazie al pareggio del Venezia col Cagliari.

Aveva complicato una grande rimonta. Non sarei ripartito con lui, non lo reputo un allenatore da progetto iniziale in Serie A e adatto a una piazza come Salerno.

È un discreto allenatore che può subentrare ad annata in corso».