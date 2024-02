Salernitana, Boateng: «Siamo sicuri di restare in Serie A...»

Jerome Boateng, difensore centrale della Salernitana, ha parlato attraverso i propri profili social dopo la sconfitta contro l’Inter

PAROLE – «Felice di essere arrivato qui in Serie A nel migliore dei modi ed aver giocato tre partite. Ho avuto alcuni piccoli problemi prima della partita di ieri contro l’Inter ma ho deciso di giocare per aiutare la squadra, purtroppo sono dovuto uscire ma non è niente di serio. La nostra fiducia è grande e siamo sicuri di restare in Serie A, anche se sappiamo che sarà difficile siamo pronti a combattere fino alle ultime partite!».