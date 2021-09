Salernitana, Castori in bilico: il Genoa potrebbe essere decisivo

In casa Salernitana è a rischio la panchina di mister Fabrizio Castori dopo il brutto inizio di campionato: tutti i dettagli

Anche contro il Sassuolo, la Salernitana ha rimediato una sconfitta, anche se di misura. Per i granata campani si tratta del quinto stop in sei giornate di campionato, con un solo punto messo a segno, frutto del pareggio in rimonta ottenuto contro il Verona.

E adesso, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la panchina di mister Fabrizio Castori traballa. Più che le prestazioni, la società attende novità sul fronte punti. Se contro il Genoa non dovesse arrivare un successo, l’ipotesi di un esonero diventerebbe sempre più plausibile.